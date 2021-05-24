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Очередной "теракт". Аэропорт "Минск" объяснил задержку самолета во Франкфурт

Автор: РБК-Украина

На почту Национального аэропорта "Минск" поступило сообщение о намерении совершить теракт в отношении самолета авиакомпании Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. В связи с этим посадка на рейс была приостановлена.

Об этом заявили в пресс-службы аэропорта Минска.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

Напомним, сегодня в 14:20 из аэропорта Минска должен был вылететь самолет компании Lufthansa, который направлялся во Франкфурт. Однако пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

Ранее сообщалось, что Европейский союз закроет сообщение с Беларусью и запретит полеты над этой страной.

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