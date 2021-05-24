Очередной "теракт". Аэропорт "Минск" объяснил задержку самолета во Франкфурт

На почту Национального аэропорта "Минск" поступило сообщение о намерении совершить теракт в отношении самолета авиакомпании Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. В связи с этим посадка на рейс была приостановлена.

Об этом заявили в пресс-службы аэропорта Минска .

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.