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Очередной "теракт". Аэропорт "Минск" объяснил задержку самолета во Франкфурт

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 15:50
Очередной "теракт". Аэропорт "Минск" объяснил задержку самолета во Франкфурт Фото: аэропорт "Минск" объяснил задержку самолета во Франкфурт (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

На почту Национального аэропорта "Минск" поступило сообщение о намерении совершить теракт в отношении самолета авиакомпании Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. В связи с этим посадка на рейс была приостановлена.

Об этом заявили в пресс-службы аэропорта Минска.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

Напомним, сегодня в 14:20 из аэропорта Минска должен был вылететь самолет компании Lufthansa, который направлялся во Франкфурт. Однако пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

Ранее сообщалось, что Европейский союз закроет сообщение с Беларусью и запретит полеты над этой страной.

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