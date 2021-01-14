Очередной матч чемпионата Англии перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе

Домашний матч "Астон Виллы" против "Эвертона" в рамках 19 тура чемпионата Англии не состоится в воскресенье, 17 января. Встреча была перенесена на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в бирмингемской команде.

Об этом сообщается на сайте английской Премьер-лиги.

АПЛ пошла навстречу бирмингемцам после переноса их встречи с "Тоттенхэмом", который должен был состояться вчера вечером.

Положительные тесты на вирус выявлены у девяти игроков "Астон Виллы" и пяти сотрудников клуба. Из-за вспышки заболевания база команды была закрыта на двухнедельный карантин.

По этой причине в матче третьего раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" в основном составе "Астон Виллы" вышли игроки молодежного клуба (1:4).

Также в АПЛ назвали дату ранее перенесенной встречи 11 тура первенства "Астон Вилла" - "Ньюкасл". Матч пройдет 23 января, вместо ранее запланированного 4 декабря.

На данный момент "Астон Вилла" сыграла меньше всех матче в чемпионате Англии. После 15 игра команда Дина Смита набрала 26 очков и расположилась на 8 месте.

Ранее из-за случаев заражения коронавирусом были перенесены несколько матчей чемпионата. Последнее тестирование на коронавирус в АПЛ выявило 40 случаев заражения за неделю - наибольшее количество с начала сезона.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в "Манчестер Сити".