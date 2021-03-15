"Очередной фейк": в Минздраве отреагировали на отказ стран ЕС от вакцины AstraZeneca

Как пример, ведомство приводит, что 11 марта в Италии запретили использовать серию доз препарата AstraZeneca в качестве меры пресечения после информации "о некоторых серьезные негативные последствия".

"У неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлено связи между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз", - говорится в сообщении.

Позже вакцинацию препаратом прекратили Дания, Исландия и Норвегия. При этом в Дании приостановили применение вакцины лишь на 14 день из-за того, что вакцинацию связывают с возникновением тромбов у привитых.

"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски ", - говорится в сообщении EMA.

В Минздраве отметили, что EMA не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которые были зафиксированы в Австрии. Также об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией и побочными эффектами заявили в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии.

"Напомним, что вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения и ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca серии ABV5300. Партия была доставлена ​​в 17 стран Европейского союза и включает 1 млн доз вакцины.