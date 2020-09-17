Очередной антирекорд: в Украине 3584 новых случая коронавируса

С начала пандемии в Украине выявили самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 заражения. Больше всего случаев в Харьковской, Тернопольской областях и в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.

По состоянию на сейчас сложная эпидситуация в Киеве (+379), Харьковской области (+483), Одесской области (+325), Тернопольской области (+390), Львовской области (+234).

Кроме того, коронавирусом заразился мэр Харькова Геннадий Кернес. Вчера его увезли на лечение за границу.

Ситуация в Украине сейчас такая: 166 244 подтвержденных случаев COVID-19, 3400 (+60) смертей и 73 913 (+1589) выздоровления.

Отметим, сегодня в Украине будет принято решение об обновлении зон карантина. На этой неделе Киев попал в "оранжевую" зону.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения по "красным" зонам.