UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: подробности аварии

Автор: Сергей Пышкин

28 октября в Харькове произошло очередное ДТП с участием автомобиля "Инфинити". В результате аварии погибла 72-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно предварительным данным правоохранителей, во время перехода проезжей части на жертву наехал автомобиль "Инифинити". В результате удара-женщину отбросило под колеса авто "Дэу", который двигался во встречном направлении.

"Следователи установили, что "Инфинити" управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем автомобиля "Дэу" находился 56-летний мужчина", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что водительница автомобиля "Инфинити" ранее не нарушала правила дорожного движения и не привлекалась к административной ответственности.

Фото: очередное смертельное ДТП в Харькове с Infiniti (Фото hk.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПХарьков