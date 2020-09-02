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Очередное преступление России: Украина отреагировала на отравление Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Украина остро осуждает очередное преступление России.

Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российских властей, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве убеждены, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту "бесчеловечную расправу Кремля" над Навальным.

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"Только единодушная твердая позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в украинском МИДе.

Напомним, сегодня в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального химическим веществом из группы "Новичок". Присутствие яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

На отравление Навального отреагировала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что Германия ждет объяснений от властей России.

В то же время в России заявили, что заявления по поводу отравления Навального в Москве считают вмешательством во внутренние дела страны.

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