Очередная неделя бездеятельности Кабмина заканчивается рекордным количеством COVID-больных, - Рудик

"Голос" требует, чтобы правительство эффективно работало над преодолением и последствиями ковида в Украине, а не перекладывало ответственность за решение на людей и местную власть, как это происходит сейчас.

"Заканчивается еще одна неделя бездействия правительства. С какими результатами? С рекордным количеством заболевших за сутки - более 18 тысяч человек, с вакциной, которая заканчивается, с 10 областями и Киевом в "красной зоне" и с ограничениями, которые может не пережить малый и средний бизнес. Причина этого одна - провальная работа Кабинета министров и Министерства здравоохранения в частности. Только сейчас правительство говорит, что готово дать по 8 тысяч гривен поддержки для предпринимателей-упрощенцев. Эта помощь нужна была еще "на вчера", но бизнес до сих пор не знает, когда получит эти деньги", - заявила Рудик.

В то же время, по ее словам, до сих пор не понятно, как именно правительство собирается останавливать распространение коронавируса. Кроме того, через несколько дней закончиться вакцина. А той, что привезли, хватит разве что на неделю.

"Что делает правительство? Успокаивает, что все в порядке. Но не все хорошо. Ковид не исчезнет за неделю, а 174 тысячи прививок (0,42% от всего населения) не спасут целую страну. Правительство ничего не делает для непрерывной и эффективной вакцинации, для обеспечения больниц кислородом и необходимыми медикаментами. Правительство лишь перекладывает ответственность с себя на местную власть, которая вынуждена в одиночку поддерживать локальный бизнес и заботиться об обеспеченности больниц", - добавляет лидер партии "Голос".

Она также сообщила, что "Голос" уже зарегистрировал и разрабатывает законопроекты и изменения в госбюджет, которые поддержат бизнес на карантине - мораторием на проверки и налоговыми льготами.