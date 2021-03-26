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Очередная неделя бездеятельности Кабмина заканчивается рекордным количеством COVID-больных, - Рудик

Автор: РБК-Украина

Рекордное количество больных COVID-19, проваленная вакцинация и жесткие карантинные ограничения, которые могут не пережить предприниматели - так заканчивается очередная неделя проваленной работы правительства.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в пятницу, 26 марта, передает сайт политсилы.

"Голос" требует, чтобы правительство эффективно работало над преодолением и последствиями ковида в Украине, а не перекладывало ответственность за решение на людей и местную власть, как это происходит сейчас.

"Заканчивается еще одна неделя бездействия правительства. С какими результатами? С рекордным количеством заболевших за сутки - более 18 тысяч человек, с вакциной, которая заканчивается, с 10 областями и Киевом в "красной зоне" и с ограничениями, которые может не пережить малый и средний бизнес. Причина этого одна - провальная работа Кабинета министров и Министерства здравоохранения в частности. Только сейчас правительство говорит, что готово дать по 8 тысяч гривен поддержки для предпринимателей-упрощенцев. Эта помощь нужна была еще "на вчера", но бизнес до сих пор не знает, когда получит эти деньги", - заявила Рудик.

В то же время, по ее словам, до сих пор не понятно, как именно правительство собирается останавливать распространение коронавируса. Кроме того, через несколько дней закончиться вакцина. А той, что привезли, хватит разве что на неделю.

"Что делает правительство? Успокаивает, что все в порядке. Но не все хорошо. Ковид не исчезнет за неделю, а 174 тысячи прививок (0,42% от всего населения) не спасут целую страну. Правительство ничего не делает для непрерывной и эффективной вакцинации, для обеспечения больниц кислородом и необходимыми медикаментами. Правительство лишь перекладывает ответственность с себя на местную власть, которая вынуждена в одиночку поддерживать локальный бизнес и заботиться об обеспеченности больниц", - добавляет лидер партии "Голос".

Она также сообщила, что "Голос" уже зарегистрировал и разрабатывает законопроекты и изменения в госбюджет, которые поддержат бизнес на карантине - мораторием на проверки и налоговыми льготами.

Напомним, сегодня Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых COVID-случаев в стране. Больше всего новых заражений в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.

Антирекорд по новым случаях коронавируса в Украине фиксируют уже второй день подряд. Вчера сообщили о 16 669 новых заражениях.

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