UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В очереди на выезд из оккупации в Запорожье умерла женщина, - мэр Мелитополя

Фото: в очереди на выезд из оккупации в Запорожье умерла женщина
Автор: Мария Кучерявец

В эвакуационной колонне на выезд с оккупированных территорий в Запорожье умерла еще одна женщина из-за нечеловеческих условий, созданных россиянами. Таких случаев уже более 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Сегодня в очереди авто в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4000-ю тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", - написал Федоров.

Он отметил, что количество смертей, которые зафиксированы в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток.

"Однако оккупантов это не смущает-каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира", - добавил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области на блокпосте российских оккупантов в Васильевке умерло 10 человек, желавших эвакуироваться.

Также сообщалось, что ранее во время эвакуации в Запорожской области автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеэвакуацияВойна России против Украины