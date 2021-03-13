В очередь на вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев

В очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. Такие данные по состоянию на 12 марта 2021 года.

"По состоянию на 12 марта 2021 год в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 241 277 человек", - информирует Минздрав.

Так, за сутки 12 марта в Украине еще 9304 человека привито против COVID-19. С начала кампании привито 47541 человек, из них получили 1 дозу - 47 541 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), а наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).