В очередь на вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев

В очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. Такие данные по состоянию на 12 марта 2021 года.
"По состоянию на 12 марта 2021 год в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 241 277 человек", - информирует Минздрав.
Так, за сутки 12 марта в Украине еще 9304 человека привито против COVID-19. С начала кампании привито 47541 человек, из них получили 1 дозу - 47 541 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), а наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).
Как писало РБК-Украина, вакцинация в государстве началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, изготовленного по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 тысяч доз должно пойти на вакцинацию около 250 тысяч украинцев.
Отметим, срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, заканчивается в июне.