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Очередь на COVID-вакцинацию: записались уже 300 тысяч украинцев

Автор: Роман Тверденко

В Украине в очередь на вакцинацию против коронавируса записались уже 300 тысяч человек. Большинство из них через приложение Дия.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Всего на вакцинацию записались 326 336 украинцев, из них 275 356 - через приложение Дия, 25 947 - на сайте Дия и еще 25 033 - через контакт-центр Минздрава.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все - первая доза.

В понедельник в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.

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