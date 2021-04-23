В Очакове неизвестный устроил стрельбу и пытался убить военного

В Очакове неизвестный выстрелил в военнослужащего и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром во дворе дома на улице Бугская.
"… неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся… Предварительно установлено, что 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военный госпитализирован", - говорится в сообщении.
Для розыска подозреваемого в городе ввели полицейскую спецоперацию, открыто уголовное дело за покушение на умышленное убийство.
Напомним, ранее в Киеве мужчина открыл огонь по работникам дорожных служб в Печерском районе. Один из них получил ранения, пострадавшего госпитализировали. Как позже выяснилось, водитель автомобиля спровоцировал ссору и конфликт с дорожниками из-за того, что они якобы мешали ему проехать.
Накануне в Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет после замечания об отсутствии защитной маски у его жены.