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Обязательная вакцинация. Вступил в силу новый приказ Минздрава: кого не будут допускать на работу

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций нужна хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Если прививки не будет работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, сообщили в Минздраве.

Кого не касается это требование

Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Для кого уже является обязательной прививка:

  • работников центральных органов исполнительной власти,
  • местных государственных администраций,
  • педагогов,
  • работников стратегически важных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что новый список обязательных для вакцинации профессий вступит в силу 20 января, но дату перенесли на 31 января.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина