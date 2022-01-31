Обязательная вакцинация. Вступил в силу новый приказ Минздрава: кого не будут допускать на работу

Работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций нужна хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Если прививки не будет работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, сообщили в Минздраве.

Кого не касается это требование

Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Для кого уже является обязательной прививка: