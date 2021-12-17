Обязательная вакцинация может стать необходимой мерой борьбы против COVID, - президент Словакии

"Пока, похоже, появляются все новые и новые мутации, и коронавирус не покидает нас. К обязательной вакцинации уже обратились такие страны, как Венгрия, Польша, Австрия и Чехия, которые рассматривают это очень реалистично", - отметила Чапутова.

Она подчеркнула, что в Словакии более половины населения боится вакцинации или настроена против прививок.

"Поэтому я бы также сделала большой акцент на том, как добраться до обязательной вакцинации, чтобы инструмент был действительно эффективным", - сказал глава государства.

По ее словам, необходимо обсудить со специалистами для каких групп должна применяться обязательная вакцинация.

"После моей беседы с экспертами о профессиональных группах больше говорят, чем о пожилых людях, но это технический вопрос", - добавила Чапутова.