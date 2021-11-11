Обязательная вакцинация. Минздрав планирует расширить список профессий, добавив и врачей

Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.
Речь идет о:
работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,
работниках органов местного самоуправления,
работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.
Для кого ввели обязательную вакцинацию
С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:
предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).
Уже обязательно должны привиться работники:
работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.