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Обязательная вакцинация. Минздрав планирует расширить список профессий, добавив и врачей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации. Среди них и работники медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Речь идет о:

  • работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,
  • работниках органов местного самоуправления,
  • работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Для кого ввели обязательную вакцинацию

С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Уже обязательно должны привиться работники:

  • работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
  • работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.
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Виктор ЛяшкоВакцинация