Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий
Фото: обязательно будут прививать от коронавируса чиновников и педагогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В список попали чиновники и педагоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация будет обязательной для работников образования, министерств, органов власти и местных государственных администраций.