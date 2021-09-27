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Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 12:43
Обязательная вакцинация от коронавируса: Минздрав предложил перечень профессий Фото: обязательно будут прививать от коронавируса чиновников и педагогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В список попали чиновники и педагоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

  • Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
  • Работники местных государственных администраций.
  • Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация будет обязательной для работников образования, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

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