Обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны, - ВОЗ

"Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста", - подчеркнул Клюге.

По его словам, необходимо оценивать то, как обязательная вакцинация может иметь влияние на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации.

"Для одного сообщества она может быть эффективной, тогда как для другого наоборот", - подчеркнул Клюге.

Он добавил, что при таком усилении "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение".

Вместе с тем, он призвал учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут иметь ограничения на перемещение или новые локдауны.