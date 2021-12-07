Обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны, - ВОЗ

Обязательная вакцинация от коронавируса должна быть крайней мерой. Вводить ее можно лишь тогда, когда использованы все методы ускорения иммунизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге во время брифинга.
"Требования обязательной вакцинации являются крайней мерой и могут применяться только тогда, когда исчерпаны все варианты повышения уровня вакцинации. Они показали свою эффективность в отдельных случаях, но такие требования зависят от контекста", - подчеркнул Клюге.
По его словам, необходимо оценивать то, как обязательная вакцинация может иметь влияние на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации.
"Для одного сообщества она может быть эффективной, тогда как для другого наоборот", - подчеркнул Клюге.
Он добавил, что при таком усилении "необходимо внимательно смотреть на то, чтобы дискриминация между привитыми и непривитыми не провоцировала напряжение".
Вместе с тем, он призвал учитывать то, какое влияние на психологическое здоровье людей будут иметь ограничения на перемещение или новые локдауны.
Напомним, глава Института Роберта Коха (RKI) в Германии Лотар Вилер также заявил, что считает обязательную вакцинацию "мерой на крайний случай" и подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы вакцинировалось как можно большее количество людей.
Добавим, в Словении Конституционный суд признал указ правительства об обязательной вакцинации госслужащих от коронавирус таким, что не соответствует основному закону.