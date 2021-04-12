Объявившего в тюрьме голодовку Навального пригрозили кормить насильно

Объявившего голодовку в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники колонии пригрозили кормить насильно. Политик с конца марта похудел на 15 килограмм.
Об этом сообщает Reuters ссылкой на правозащитников.
Отмечается, что Навальный проводит жесткую голодовку и тюремная администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление оппозиционера. С момента прибытия в колонию политик похудел до 77 килограмм, потеряв в результате голодовки 15 килограмм.
Накануне сторонники Навального сообщили, что он похудел в тюрьме на 8 килограмм. Кроме того, по их словам, тюремщики не давали оппозиционеру спать по ночам.
Напомним, в конце марта российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.
Отметим, состояние здоровья Алексея Навального вызвало беспокойство в Белом доме. Пока политик находится в тюрьме, то российские власти несут ответственность за его благополучие, подчеркнули в США.
Также известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.
Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что он не выполнял условия приговора.