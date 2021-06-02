UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец поступил на службу в "армию ДНР"

Автор: Олег Черныш

Бывший боец подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, который обвиняется в расстрелах на Майдане и был передан в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он до сих пор находится в Донецке.

Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, трое беркутовцев Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

По данным прокуратуры, Зинченко до сих пор находится в Донецке и поступил на службу в 1-й армейский корпус так называемой "Донецкой народной республики". Эта информация подтверждается фото из его социальных сетей

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Напомним, ранее сообщалось, что переданных на оккупированную территорию бывших беркутовцев планировали вернуть, чтобы продолжить судебный процесс над ними.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДНРМайданБеркут