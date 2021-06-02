Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец поступил на службу в "армию ДНР"

По его словам, трое беркутовцев Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

По данным прокуратуры, Зинченко до сих пор находится в Донецке и поступил на службу в 1-й армейский корпус так называемой "Донецкой народной республики". Эта информация подтверждается фото из его социальных сетей

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.