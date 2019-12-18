Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест

Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Суд продлил арест Александрю Лосю и Ярославу Тарасенко

Шевченковский районный суд Киев продлил арест обвиняемым в убийстве депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Сообщается, что 18 декабря было продлено содержание под стражей Александру Лосю и Ярославу Тарасенко.

Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова. В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам убийства.

В заказе убийства обвиняли россиянина Владимира Тюрина. Однако в октябре Тюрину отменили подозрение в заказе убийства Вороненкова.

До этого в октябре в Харькове произошла перестрелка на улице Клочковской. В результате нее погиб один человек, который оказался свидетелем по делу об убийстве Вороненкова Владимира Бороха.