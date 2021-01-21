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Обвиняемого в убийстве сотрудника АП приговорили к 8 годам тюрьмы

Автор: РБК-Украина

В четверг, 21 января, гражданина Республики Армения приговорили к восьми годам лишения свободы. Он был осужден за разбойное нападение на сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого в марте 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковского районного суда города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Мера пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

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При этом отмечается, что обвиняемый признал свою вину частично.

"Материалы по соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта 2019 года в Киеве на улице Багговутовской обнаружили тело сотрудника АП Александра Бухтатого. Сначала в полиции говорили об отсутствии признаков насильственной смерти.

Кроме того, в полиции заявили, что причиной смерти Бухтатого стала ишемическая болезнь сердца. Во время вскрытия тела погибшего обнаружили перелом костей носа.

Позже правоохранители задержали гражданина Армении по подозрению в нападении на Бухтатого. Подозреваемого армянина арестовали 15 марта 2019 года.

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