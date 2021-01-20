Обвиняемого в убийстве Даши Лукьяненко приговорили к 15 годам тюрьмы

Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить компенсацию семье в размере 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Думская".

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование.

После вступления приговора в силу срок наказания будет исчисляться с момента задержания Тарасова - с 20 июня 2019 года.

Перед тем, как судья начал оглашать приговор, Тарасов порезал себе горло в зале суда. Обвиняемого госпитализировали, оказали ему медицинскую помощь, после чего Тарасов был доставлен на заседание суда для приговора.

Напомним, 13 июля 2019 года 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла в пгт Ивановка Одесской области. Она пошла на танцевальный кружок и не вернулась. Правоохранители искали девочку 7 дней. 19 июня ее тело нашли в яме на территории, принадлежащей Николаю Тарасову.

По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний Николай Тарасов, который жил в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый признался в попытке изнасилования и убийстве.

В ноябре 2019 года дело об убийстве 11-летней девочки направили в суд.

Экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял, что основной версией убийства девочки является убийство на сексуальной почве.