Обвиняемого по делу об убийстве Джорджа Флойда освободили под залог

Одного из бывших полицейских, который проходит по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США Ту Тао освободили под залог. Он обязан являться по вызову судьи и следователя и не вступать в контакт с родными погибшего.

Об этом сообщает телеканал Fox 9.

Отмечается, что полицейский обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, он освобожден под залог в $750 тысяч.

Залог также внесли еще за двух бывших полицейских, которые проходят по аналогичным обвинениям. Обвиняемый непосредственно в убийстве Дерек Шовен остается под стражей.

Напомним, во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для пресечения протестов в стране.