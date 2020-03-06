Обвиненному в убийстве Мамчура агенту ФСБ вынесли приговор

Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Олега Смородинова, обвиняемого в убийстве украинского военного Ивана Мамчура в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Суд установил, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 года был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. С сентября 2016 года он находился в Ровно и следил за экс-участником АТО Мамчуром. После отказа военного работать на российские спецслужбы Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За преступление киллер получил около 5 тыс. долларов и 300 тыс. рублей.

На суде Смородинов признал свою вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ, которое обещали устроить его на работу в полицию в Крыму. Они дали ему список украинских военных, которых он должен был бы ликвидировать. ФСБ планировала убийства для устрашения участников АТО.

"Указанные обстоятельства обусловлены тем, что при прохождении АТО в Украине погибло много российских военнослужащих", - отмечается в приговоре суда.

Одним из вербовщиков был Максим Живило - ветеран спецназа ФСБ, участник российско-чеченской войны. Украинец Мамчур был выбран ими в качестве жертвы, так как, кроме участия в АТО, он в 2008 году как военный специалист помогал Грузии в войне против России.

В итоге суд приговорил Смородинова к 12 годам тюрьмы по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, убийство Мамчура произошло в 2016 году. Убийца выпустил в украинского военного восемь пуль.

Ранее СМИ писали, что Смородинов надеется на обмен на одного из десятков украинцев, которые сидят в российских тюрьмах, но российская сторона не проявляла интерес.