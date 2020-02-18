Обвинение против командира ВСУ за избиение до смерти солдата направили в суд

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона завершило досудебное расследование в отношении командира подразделения одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который избил до смерти подчиненного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что в отношении командира ВСУ направили обвинительные акты в суд за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 УК Украины) и превышение военным служебным лицом власти (ч. 4 ст. 426-1) УК Украины.

"По версии следствия, в июле 2016 из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата, и он умер в госпитале", - сообщили в ОГП.

Также правоохранители проверили версию возможной предвзятости командованием части при проведении ими служебного расследования. Данный факт не подтвердился.

Напомним, летом 2019 года ГБР завершило расследование в отношении командира взвода Нацгвардии, который избил двух солдат в Полтавской области. В результате избиения у солдата разорвалась селезенка.

Также РБК-Украина писало, что в июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести расследование случаев самоубийств военнослужащих.