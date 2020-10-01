Обвинение подало слова Маркива в тюрьме так, будто он признался в убийстве, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обвинение ложно переводило слова украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Итальянские прокуроры утверждают, что он сознался в убийстве журналиста.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По словам Авакова, прокуроры используют записи Маркива с прослушивания в тюрьме и перевело его слова ошибочно.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать непрямые слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать будто "я убил", - сказал Аваков.

Также министр отметил, что экспертиза подтверждает невозможность участия Маркива в убийстве итальянского журналиста, поскольку дальность прицельной стрельбы с автомата меньше 1,5 километра.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Рокелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять 1500 м и при этом убивать прицельно. Рокелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также приобщили записи Ригалона, там видно и слышно стрельбу, которая происходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - заявил Аваков.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что итальянский суд переслушает "признание" Маркива из-за ошибок переводчика.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию.

Во вторник, 29 сентября, в Милане началось рассмотрение апелляции на решение по делу Маркива. Во время первого заседания защита попросила включить в дело новое расследование, которое доказывает непричастность Маркива к совершенному преступлению.