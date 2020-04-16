Обвал моста и масштабное ДТП: последствия пылевой бури в Киеве

Киев накрыла пылевая буря, которая сопровождается сильным ветром и низкой видимостью на дорогах. Из-за непогоды в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста, подробнее о последствиях непогоды в столице - в материале РБК-Украина.

Пылевая буря в Киеве - последствие бесснежной зимы

В КГГА предупредили киевлян о сильном ветре и пылевой буре в столице, что обусловлено изменениями климата. Из-за бесснежной зимы снизился уровень грунтовых вод, что и стало причиной образования пыли.

В связи с непогодой жителям столицы рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.

Пылевая буря повалила конструкции на Подольском мосту

Из-за сильного ветра в Киеве произошло обрушение части временной конструкций на Подольском мосту. При этом, сам мост не поврежден. По информации КГГА, пострадавших в результате обрушения нет, выполняются работы по восстановлению конструкций.

Под Киевом из-за непогоды ДТП с погибшими

Под Киевом из-за плохой видимости на дорогах, вызванной пылевой бурей, столкнулись шесть автомобилей (четыре грузовика и два легковых автомобиля). В результате аварии, по данным полиции, есть погибшие и раненые, однако их число не сообщается.

На данный момент движение на автодороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (на 55 км от Киева) движение перекрыто в двух направлениях.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря, ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Ураганный ветер несет над столицей тучу пыли.

Спасатели призывают жителей Киева не выходить на улицу без крайней необходимости.