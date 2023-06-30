Обстріли Запорізької області: за добу росіяни вбили трьох людей, ще одного було поранено

Російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Запорізької області, за останню добу через ворожі атаки загинуло троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Окупанти хаотично били по 16 населених пунктах. Ворог вночі атакував обласний центр. Руйнування зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обстріляли Левадне та Новодарівку з РСЗВ. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську. Додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду.

Жертви атак

"На жаль, загинули троє цивільних - у Новоданилівці 66-річна жінка, в Оріхові 51-річний чоловік, а у Малій Токмачці - 66-річний чоловік", - написав глава області.

Також з Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річного чоловіка, який отримав поранення.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

Вибухи на окупованих територіях Запорізької області

Варто зазначити, що окупанти захопили Бердянськ у перші тижні повномасштабного вторгнення. Росіяни перетворили порт Бердянська у свою військову базу.

Проте дедалі частіше в окупованому місті лунають вибухи. Так, зокрема, нещодавно у районі Бердянська та поблизу чули вибухи. Повідомлялося про удар по місцю зосередження окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.