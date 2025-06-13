Обстріли Тель-Авіва: ракети Ірану поцілили в сім районів, є поранені

Медики ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (Маген Давід Адом) розповіли, що після обстрілу балістичними ракетами з боку Ірану вони обстежують сім місць ураження ракетами в районі Тель-Авіва.

Наразі, за їх даними, кілька людей отримали легкі поранення.

Водночас, за словами ізраїльських правоохоронців, пошкоджено кілька будівель.

Оновлено о 22:10.

За даними медиків, кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Ірану зросла до 5 людей.

Маген Давид Адом повідомляє, що в районі Тель-Авіва була надана медична допомога одній людині середнього стану здоров'я та чотирьом, які отримали легкі осколкові поранення.

Їх доставили до лікарень міста.

Оновлено о 22:40.

Загалом станом на зараз вже відомо, що до лікарень було доставлено близько 15 людей, одна з них у стані середньої тяжкості.

Станом на 23:06 відомо, що кількість постраждалих від іранських ударів в Ізраїлі зросла до 35 людей. Одна людина перебуває у критичному стані.