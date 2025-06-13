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Обстріли Тель-Авіва: ракети Ірану поцілили в сім районів, є поранені

Ізраїль, П'ятниця 13 червня 2025 21:52
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Обстріли Тель-Авіва: ракети Ірану поцілили в сім районів, є поранені Ілюстративне фото: (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок ракетного обстрілу Іраном у районі Тель-Авіва зафіксовано щонайменше сім місць ударів. Медики повідомляють про кількох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Медики ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (Маген Давід Адом) розповіли, що після обстрілу балістичними ракетами з боку Ірану вони обстежують сім місць ураження ракетами в районі Тель-Авіва.

Наразі, за їх даними, кілька людей отримали легкі поранення.

Водночас, за словами ізраїльських правоохоронців, пошкоджено кілька будівель.

Оновлено о 22:10.

За даними медиків, кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Ірану зросла до 5 людей.

Маген Давид Адом повідомляє, що в районі Тель-Авіва була надана медична допомога одній людині середнього стану здоров'я та чотирьом, які отримали легкі осколкові поранення.

Їх доставили до лікарень міста.

Оновлено о 22:40.

Загалом станом на зараз вже відомо, що до лікарень було доставлено близько 15 людей, одна з них у стані середньої тяжкості.

Станом на 23:06 відомо, що кількість постраждалих від іранських ударів в Ізраїлі зросла до 35 людей. Одна людина перебуває у критичному стані.

Ізраїль атакував Іран

Ізраїль в ніч на 13 червня завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Влада Тегерану відразу пообіцяла відповідь.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказ про знищення іранської ядерної програми був відданий ще в листопаді 2024 року, однак через політичні обставини операція була відкладена до червня 2025 року.

Тож, як виявилось, даний удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.

Мета операції Ізраїлю - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводам з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу Ірану.

ЦАХАЛ заявив, що Іран наблизився до виробництва ядерної зброї й мав достатньо збагаченого урану, щоб протягом декількох днів виготовити кілька бомб.

Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Іран Тель-Авив
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