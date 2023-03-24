UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Сумської області: з'явилося відео масштабних руйнувань

Фото: внаслідок обстрілів Сумської області загинуло двоє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі масовано обстріляли Білопільську громаду Сумської області. З'явилося відео масштабних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що росіяни минулої ночі скинули на Білопілля декілька авіаційних бомб. Крім того, окупанти обстріляли громаду з реактивних систем залпового вогню "Град" та ствольної артилерії.

Внаслідок масованих атак Росії у Білопільській громаді двоє осіб загинули. Ще дев'ять мирних жителів отримали поранення.

На опублікованих кадрах помітно, що через російські обстріли є значні руйнування. За інформацією Сумської ОВА, у Білопіллі зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Нагадаємо, вчора у Сумській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстріли регіон з артилерії та завдали авіаційних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти Україниракетный удар