Обстріли Сумської області: з'явилося відео масштабних руйнувань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що росіяни минулої ночі скинули на Білопілля декілька авіаційних бомб. Крім того, окупанти обстріляли громаду з реактивних систем залпового вогню "Град" та ствольної артилерії.

Внаслідок масованих атак Росії у Білопільській громаді двоє осіб загинули. Ще дев'ять мирних жителів отримали поранення.

На опублікованих кадрах помітно, що через російські обстріли є значні руйнування. За інформацією Сумської ОВА, у Білопіллі зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Нагадаємо, вчора у Сумській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстріли регіон з артилерії та завдали авіаційних ударів.

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