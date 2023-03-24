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Обстріли Сумської області: з'явилося відео масштабних руйнувань

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Білопілля, П'ятниця 24 березня 2023 13:09
Обстріли Сумської області: з'явилося відео масштабних руйнувань Фото: внаслідок обстрілів Сумської області загинуло двоє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі масовано обстріляли Білопільську громаду Сумської області. З'явилося відео масштабних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що росіяни минулої ночі скинули на Білопілля декілька авіаційних бомб. Крім того, окупанти обстріляли громаду з реактивних систем залпового вогню "Град" та ствольної артилерії.

Внаслідок масованих атак Росії у Білопільській громаді двоє осіб загинули. Ще дев'ять мирних жителів отримали поранення.

На опублікованих кадрах помітно, що через російські обстріли є значні руйнування. За інформацією Сумської ОВА, у Білопіллі зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Нагадаємо, вчора у Сумській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни обстріли регіон з артилерії та завдали авіаційних ударів.

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