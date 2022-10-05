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Обстріли Донецької області: росіяни за добу поранили шістьох людей, ще один загинув

Фото: російські війська за добу поранили шістьох і вбили одного цивільного в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за добу обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинула одна цивільна, ще шість осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: карта обстрілів Донецької області 4 жовтня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 923 особи, ще 2320 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію. Внаслідок обстрілу є руйнування.

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Донецька область