Обстріли Донецької області: росіяни за добу поранили шістьох людей, ще один загинув

Російські війська за добу обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинула одна цивільна, ще шість осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області 4 жовтня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 4 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - на станції Майорськ у Зайцевому. Ще 6 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 923 особи, ще 2320 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію. Внаслідок обстрілу є руйнування.
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