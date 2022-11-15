Обстріли Донецької області: окупанти вбили ще одного цивільного

Російські війська учора, 14 листопада, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинув цивільний, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області - у Північному. Ще 1 людина в області отримала поранення", - розповів він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, убитих росіянами під час окупації Нового.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1208 людей, ще 2593 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.