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Обстріли Донецької області: окупанти вбили ще одного цивільного

Фото: росіяни вбили ще одного громадянського на Донеччині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська учора, 14 листопада, обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинув цивільний, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області - у Північному. Ще 1 людина в області отримала поранення", - розповів він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, убитих росіянами під час окупації Нового.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1208 людей, ще 2593 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці 15 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Попередньо жертв та травмованих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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