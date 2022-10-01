Обстріли Донецької області: окупанти вбили ще чотирьох цивільних

Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо цивільних, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 913 людей, ще 2294 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.