Обстріли Донецької області: окупанти вбили шістьох цивільних, ще 20 - поранено

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро мирних жителів, ще 20 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області на 21 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 868 людей, ще 2193 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.
Також цієї ночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога поранення отримав цивільний.
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