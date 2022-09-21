Обстріли Донецької області: окупанти вбили шістьох цивільних, ще 20 - поранено

Фото: карта обстрілів Донецької області на 21 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 868 людей, ще 2193 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.