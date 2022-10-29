Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили трьох цивільних

Російські війська минулої доби вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1115 осіб, ще 2491 цивільний отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.