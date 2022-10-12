Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили шістьох цивільних

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти вбили шістьох цивільних, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів Кириленко.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 979 людей, ще 2377 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжі. Було зафіксовано 7 "прильотів". Внаслідок обстрілу частково обрушився житловий будинок.
Також уночі окупанти 7 разів "накривали" Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.
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