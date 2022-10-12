Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили шістьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 979 людей, ще 2377 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.