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Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили шістьох цивільних

Фото: російські війська за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти вбили шістьох цивільних, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 979 людей, ще 2377 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжі. Було зафіксовано 7 "прильотів". Внаслідок обстрілу частково обрушився житловий будинок.

Також уночі окупанти 7 разів "накривали" Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

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Донецька область