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Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили цивільного, ще двоє - поранені

Фото: окупанти вбили ще одного громадянського на Донеччині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинула цивільна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: карта обстрілів Донецької області 3 жовтня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Красногорівці. Ще 2 особи отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 918 людей, ще 2314 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів у двох районах - Нікопольському та Синельниківському.

Крім того, росіяни вночі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки загинула місцева мешканка.

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Донецька область