Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили двох людей

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Благодатне Великоновосілківської громади - без жертв.

На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Олександро-Калинове Іллінівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок.

Також Кириленко зазначив, що у Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджено 35 будинків та інтернат, ще 5 будинків пошкоджено у Торецьку.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Званівці і 5 у Переїзному. У Лиманській громаді зафіксовано 16 обстрілів.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Жертви ударів

На Донецькому напрямку 2 людини загинули у Зоряному Курахівської громади. За словами Кириленка, Авдіївка зазнала танкового обстрілу - є влучання на чотирьох вулицях.

"У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка і Георгіївка. Пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади", - пише очільник області.

За словами глава ОВА, всього за добу росіяни вбили 2 жителів області, поранили ще 3 людини.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку. Також окупанти обстрілювали Костянтинівку, в результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.