Обстріли Донецької області: за добу окупанти вбили двох людей

Російські війська за добу обстріляли щонайменше вісім громад у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Благодатне Великоновосілківської громади - без жертв.
На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Олександро-Калинове Іллінівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок.
Також Кириленко зазначив, що у Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджено 35 будинків та інтернат, ще 5 будинків пошкоджено у Торецьку.
На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Званівці і 5 у Переїзному. У Лиманській громаді зафіксовано 16 обстрілів.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
На Донецькому напрямку 2 людини загинули у Зоряному Курахівської громади. За словами Кириленка, Авдіївка зазнала танкового обстрілу - є влучання на чотирьох вулицях.
"У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка і Георгіївка. Пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади", - пише очільник області.
За словами глава ОВА, всього за добу росіяни вбили 2 жителів області, поранили ще 3 людини.
Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.
Нещодавно у Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл. Це сталося у Торецьку. Також окупанти обстрілювали Костянтинівку, в результаті атаки отримали поранення троє людей, серед яких - підліток.
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