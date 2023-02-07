Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув

Російські війська протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранено п'ятьох людей, також стало відомо про ще одного загиблого в Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.