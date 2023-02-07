Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув

Російські війська протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранено п'ятьох людей, також стало відомо про ще одного загиблого в Бахмуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.
"За 6 лютого стало відомо ще про одного мешканця Донецької області, вбитого росіянами в Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1352 особи, ще 3 тисячі жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Красногорівці (Донецька область) чоловік кинув гранату у бік продавця молочної продукції. В результаті одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.
Також ми писали, що мешканця смт Велика Новосілка затримали та засудили до 9 років ув'язнення за допомогу представникам "ДНР".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .