Обстріл Запоріжжя: з'явилося відео рятувальної операції

У Запоріжжі сім людей постраждали через обстріл 24 вересня. Рятувальники показали кадри з місця атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"24 вересня, після 21:00, окупаційна армія нанесла серію авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті події семеро людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, з-під завалів врятовано одного чоловіка.

"Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється", - додали у ДСНС.

Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки. На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.