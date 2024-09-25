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Обстріл Запоріжжя: з'явилося відео рятувальної операції

Запоріжжя, Середа 25 вересня 2024 08:25
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Обстріл Запоріжжя: з'явилося відео рятувальної операції Фото: у Запоріжжі постраждали семеро людей через атаку РФ 24 вересня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі сім людей постраждали через обстріл 24 вересня. Рятувальники показали кадри з місця атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"24 вересня, після 21:00, окупаційна армія нанесла серію авіаударів по місту Запоріжжя. У результаті події семеро людей були поранені, троє з них - у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, з-під завалів врятовано одного чоловіка.

"Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершено. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється", - додали у ДСНС.

Всього до ліквідації залучались 35 рятувальників та 8 одиниць техніки. На місці подій працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.

Обстріли Запоріжжя

Увечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих. Пізніше кількість постраждалих через обстріл Запоріжжя збільшилася до 7.

Нагадаємо, 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Тоді 13 людей постраждали. Серед них - дитина.

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