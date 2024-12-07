Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, нові кадри наслідків

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до 25. З них 12 залишаються у лікарнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.
Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей - дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
За даними Запорізької ОВА, 12 постраждалих залишаються у лікарнях. Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.
Внаслідок атаки Росії знищене СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини.
У Запоріжжя станом на ранок триває ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби.
Ввечері 6 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Як відомо, внаслідок обстрілу було зруйноване СТО, виникла пожежа. На обстріл Запоріжжю відреагував президент Володимир Зеленський.
Близько опівночі у Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Як повідомили рятувальники та місцева влада, внаслідок атаки загинули 10 осіб, 8 із них перебували в автомобілях.
Крім того, понад 20 осіб отримали порання. Серед постраждалих є діти.
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