Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, нові кадри наслідків

Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей - дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За даними Запорізької ОВА, 12 постраждалих залишаються у лікарнях. Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки Росії знищене СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини.

У Запоріжжя станом на ранок триває ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби.