ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, нові кадри наслідків

Запоріжжя, Субота 07 грудня 2024 10:54
UA EN RU
Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, нові кадри наслідків Фото: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих через обстріл (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до 25. З них 12 залишаються у лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

Станом на 10:00 кількість травмованих зросла до 25, з них троє дітей - дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки, хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За даними Запорізької ОВА, 12 постраждалих залишаються у лікарнях. Троє чоловіків у важкому стані, троє дітей - у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки Росії знищене СТО. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, гуртожиток та магазини.

У Запоріжжя станом на ранок триває ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби.

Удар по Запоріжжю

Ввечері 6 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Як відомо, внаслідок обстрілу було зруйноване СТО, виникла пожежа. На обстріл Запоріжжю відреагував президент Володимир Зеленський.

Близько опівночі у Запоріжжі завершили рятувальну операцію. Як повідомили рятувальники та місцева влада, внаслідок атаки загинули 10 осіб, 8 із них перебували в автомобілях.

Крім того, понад 20 осіб отримали порання. Серед постраждалих є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя ДСНС Війна в Україні
NEWS
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину