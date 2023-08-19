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Обстріл центра Чернігова: фоторепортаж з місця трагедії

Фото: окупанти 19 серпня обстріляли центр Чернігова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Російські терористи вдень 19 серпня вдарили по центру Чернігова, де у момент атаки було багато людей. Через обстріл є загиблі та десятки постраждалих.

Фоторепортаж з місця трагедії публікує РБК-Україна у своєму матеріалі нижче.

Місцева влада повідомляє, що окупанти вдарили по Чернігову, ймовірно, балістичною ракетою. Загарбники обстріляли центр міста. 

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини, ресторани, кав'ярні та інші громадські заклади.

 

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у поблизу місця трагедії знаходиться зупинка громадського транспорту. Перед ударом там зупинився автобус.

За його словами, загинули люди, які перебували у транспорті, переходили дорогу та повертались із церкви. Також поблизу місця трагедії знаходиться парк, там часто гуляють діти.

 

Станом на 15:30 відомо про 117 постраждалих внаслідок ракетної атаки, з них семеро людей загинули. Серед постраждалих та жертв є діти. 

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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