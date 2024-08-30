UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Сум: в лікарні померла одна з постраждалих

Фото: стало відомо про першу жертву внаслідок авіаудару по Сумах 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через авіаудар РФ по Сумах у п'ятницю, 30 серпня, загинула одна людина. Жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області

"Від отриманих поранень під час авіаудару по м. Суми 30 серпня 48-річна жінка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Авіаудар по Сумах

У ніч проти 30 серпня російські війська атакували підприємство у Сумах. Почалася пожежа, у місті спостерігається задимлення. За даними військових, можливо, РФ атакувала КАБом. Про постраждалих стало відомо одразу.

Пізніше з'ясувалося, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей. Підприємство, яке атакували окупанти, займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.

Додамо, що загалом у ніч на 30 серпня росіяни запустили по Україні 18 "Шахедів", 12 з яких були збиті. ППО упустила і ракету "Іскандер".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні