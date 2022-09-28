UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл школи в Миколаївці: рятувальники знайшли тіло жінки (фото)

Фото: Обстріл школи в Миколаївці: рятувальники знайшли тіло жінки (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни завдали ракетного удару по школі в Миколаївці (Донецька область). Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у місті Миколаївка Краматорського району", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ДСНС, сталось часткове руйнування з 1-го по 3-й поверхи 3-поверхової будівлі школи № 1 міста Миколаївка.

Роботи по розбору завалів були завершені.

Нагадаємо, що окупанти вранці вдарили по Миколаївці. Ракета влучила в школу, де ховалися цивільні.

Раніше стало відомо, що росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДСНСВійна в Україні