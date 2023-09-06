Обстріл ринку Костянтинівки: росіяни вбили 16 людей, ще понад 30 поранили

Російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку. В результаті сьогоднішньої атаки загинуло 16 людей, ще 31 поранено.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Внаслідок обстрілу ринку вже відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина. Щонайменше 20 людей поранено. Мої щирі співчуття родинам та близьким", - сказав прем'єр.
Він наголосив, що наразі всі служби працюють на місці, пожежу вже локалізовано, й проводяться заходи з допомоги постраждалим.
"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - наголосив Шмигаль.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, кількість поранених вже зросла до 28 осіб.
"ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим", - додав Клименко.
Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що кількість поранених знову зросла.
"Станом на 16:00, від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога", - повідомили в ОВА.
До того ж, за попередніми даними адміністрації, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти.
Обстріли Костянтинівки Донецької області
В останні дні Костянтинівка Донецької області перебуває під постійними обстрілами, хоч і вважається, що місто перебуває у так званому "відносному тилу".
Наприклад, учора, 5 вересня, Костянтинівку також обстріляли. Поранення отримали троє людей. Вони в момент обстрілу їхали мікроавтобусом. Двоє перебувають у лікарні у тяжкому стані.
До цього, ще зранку, 5 вересня, окупанти також завдали ракетного удару по Костянтинівці - 1 людина поранена, було пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.
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