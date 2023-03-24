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Обстріл "Пункту незламності" в Костянтинівці: кількість загиблих зросла

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П'ятниця 24 березня 2023 10:49
Обстріл "Пункту незламності" в Костянтинівці: кількість загиблих зросла Фото: через обстріл "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області загинули 5 людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області у п'ятницю, 24 березня, загинули 5 людей. Ще одну людину вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомлялося, що троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

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