Обстріл Полтавського району. Унаслідок удару загинув працівник "Укргазвидобування"

Як відзначає Міненергетики, внаслідок удару було також пошкоджено об'єкт АТ "Укргазвидобування".

Через обстріл загинув 49-річний електромонтер. Троє інших працівників отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога.



"Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби", - пише Міненерго.

Обстріл Полтавської області 3 липня

Вчора, 3 липня, вдень Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про швидку ціль, яка рухалась у напрямку Полтавської області. Пізніше у Полтавській громаді пролунали вибухи, а голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін заявив про "приліт".

Через деякий час стало відомо про одного загиблого та трьох поранених. Зокрема під час обстрілу були пошкоджені школа й дитячий садок.