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Обстріл Полтавського району. Унаслідок удару загинув працівник "Укргазвидобування"

Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 3 липня, росіяни обстріляли Полтавський район. Внаслідок удару загинув працівник АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Як відзначає Міненергетики, внаслідок удару було також пошкоджено об'єкт АТ "Укргазвидобування". 

Через обстріл загинув 49-річний електромонтер. Троє інших працівників отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога. 

"Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби", - пише Міненерго. 

Обстріл Полтавської області 3 липня 

Вчора, 3 липня, вдень Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про швидку ціль, яка рухалась у напрямку Полтавської області. Пізніше у Полтавській громаді пролунали вибухи, а голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін заявив про "приліт". 

Через деякий час стало відомо про одного загиблого та трьох поранених. Зокрема під час обстрілу були пошкоджені школа й дитячий садок. 

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